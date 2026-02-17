Final feliz: excursionistas desaparecidos en Pampa de Atacama fueron hallados con vida

Después de tres días de intensa búsqueda, Carabineros encontró y rescató con vida a los excursionistas Valentina Lorca (25 años) y Kevin Gebert (27), quienes se encontraban extraviados en la zona cordillerana de la Región de Atacama desde el pasado 14 de febrero.

La pareja, una egresada de derecho y un ingeniero, fue vista por última vez en el sector de la Pampa de Atacama. Ante la pérdida de contacto, sus familiares iniciaron una masiva campaña a través de redes sociales para obtener información sobre su paradero, lo que movilizó un operativo de búsqueda en una zona caracterizada por sus extremas condiciones climáticas y geográficas.

El rescate se concretó la mañana de este martes gracias al despliegue de un helicóptero institucional. Los jóvenes fueron divisados en las cercanías del sector Lagunas Bravas, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, cerca de El Salvador.

Según los primeros antecedentes, ambos lograron sobrevivir resguardándose en un refugio de la empresa minera Gold Fields.

Pese a que las fuertes ráfagas de viento dificultaron las maniobras de aterrizaje, el equipo de rescate logró extraer a la pareja con éxito.

Los jóvenes fueron trasladados a la ciudad de Antofagasta, donde se reencontraron con sus familias en buen estado de salud.