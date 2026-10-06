Finalizó cuarta etapa de demolición del Campamento Latinoamericano en Maipú

La Municipalidad de Maipú finalizó la cuarta etapa de demolición del Campamento Latinoamericano, lugar donde fue asesinado en el 2024 el exteniente venezolano Ronald Ojeda.

En el lugar habitaron en algún momento cerca de 140 familias, aproximadamente 400 personas vivieron en las construcciones irregulares que fueron demolidas durante la jornada. Los habitantes fueron reubicados y consiguieron arriendos y subsidios financiados por el municipio.

La medida se enmarca en el desalojo de otros asentamientos colindantes, como El Trébol y Santa Marta. Resta todavía las tomas Vicente Reyes y Ferrocarril, donde otras 400 familias viven en el terreno.

El coronel Jorge Molina, de la Prefectura Santiago Rinconada, precisó que el asentamiento "generaba una demanda importante de recursos en forma permanente. Desde la erradicación, desde el trabajo y en la cuarta etapa, han bajado considerablemente los delitos de robo. Hay que recordar que este era un foco de crimen organizado y narcotráfico".

Por su parte, el alcalde Tomás Vodanovic destacó que el operativo se realizó sin ningún tipo de violencia y detalló qué espera instalar "un parque urbano de bajo requerimiento hídrico y donde queremos dar espacio a dos memoriales importantes: primero, la grutita de la Virgen del Carmen y también una suerte de placa donde se encontró el cuerpo del exteniente Ojeda".

Igualmente, planteó que uno de los anhelos es que una vez desocupado el terreno se evalúe la instalación de una estación de Metrotren Santiago-Melipilla, cuando se retomen las obras que están pausada.