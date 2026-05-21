Fiscalía acreditó detallada planificación tras ataque a escolar afuera de liceo en Rancagua

El Juzgado de Garantía de Rancagua decretó prisión preventiva este jueves para los dos jóvenes acusados de apuñalar en el tórax a un estudiante de 17 años en las afueras del Colegio El Pilar de esa ciudad.

El fiscal jefe de Análisis Criminal, Carlos Fuentes, informó que los imputados, de 19 y 20 años, fueron formalizados por el delito de homicidio calificado en calidad de frustrado, que salió en defensa de un compañero que era el blanco original del ataque.

"La calificante es premeditación, toda vez que este acometimiento en el día de ayer fue preparado el día anterior por los imputados, donde se hicieron de armas blancas, los scooters (con los que llegaron al lugar), y esperaron a la salida al joven que ahora está hospitalizado", informó el persecutor.

La premeditación quedó en evidencia a través de mensajes y videos. Uno de los imputados envió registros a su pareja —estudiante del mismo establecimiento— antes del ataque, mostrando los cuchillos que utilizaría.

El fiscal detalló que el objetivo inicial era un compañero de la víctima: "Interviene la víctima para tratar de salvar a su amigo y a él le dan la estocada en la zona costal derecha".

"Cobrar 'uno por uno'": Amenazas desde el carro policial

Un hecho que llamó la atención de las autoridades fue la actitud desafiante de uno de los detenidos. Incluso tras ser capturado por Carabineros y la PDI, el sujeto utilizó su teléfono celular para publicar contenido en sus redes sociales mientras era trasladado.

"Cuando iba en el carro policial, el imputado grabó una historia que subió a su red social Instagram, donde decía que iba a cobrar 'uno por uno'. Situación que también fue exhibida a la magistrado precisamente para que tuviera en cuenta la conducta posterior al hecho", señaló el persecutor.

Los conflictos previos habrían comenzado días antes con altercados verbales e incidentes en un centro comercial, donde los imputados habrían mantenido una actitud hostil constante contra los estudiantes.

La víctima permanece hospitalizada debido a la gravedad de la herida penetrante recibida durante el incidente, mientras que el tribunal fijó un plazo de 100 días de investigación.