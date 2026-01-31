Funcionarios PDI repelieron asalto en su contra: Un delincuente muerto y otro herido

Dos funcionarios PDI dieron muerte a balazos a un sujeto y dejaron herido a otro en medio de un intento de asalto en su contra en la comuna capitalina de Puente Alto.

El hecho ocurrió en la esquina de las calles Juan de Dios Malebrán con Los Castaños, donde los policías esperaban la llegada de un vehículo de aplicación.

En ese momento, fueron abordados por un automóvil con al menos cuatro individuos en su interior, del cual descendieron dos con armas de fuego que comenzaron a amenazar a los detectives.

Los funcionarios PDI se identificaron como tales y usaron sus armas de servicio para repeler el ataque, matando en el lugar a un asaltante y baleando a otro, que escapó a pie y fue atendido más tarde en el Hospital Sótero del Río.

"Se investiga la muerte de un sujeto que, de acuerdo a antecedentes preliminares, con otros tres intentó realizar un asalto a dos funcionarios de la PDI, que repelieron el ataque", dijo el fiscal metropolitano Sur, José Manuel MacNamara.

"En algunas cámaras (de seguridad) se puede ver que serían cuatro sujetos, de los cuales se bajan dos para asaltar a los funcionarios y, cuando (éstos) efectúan disparos, huye la camioneta con los otros dos sujetos a bordo", agregó.