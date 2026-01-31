Síguenos:
Mundo | América Latina | El Salvador

Bukele prevé una visita a Chile, pero no a la investidura de Kast

Publicado:
Periodista Digital: Agencia de Noticias EFE

"No sé si la toma de mando será el mejor día, pero definitivamente sí queremos visitarlos", anunció el mandatario salvadoreño tras su encuentro con el Presidente electo.

Durante su reunión con el republicano, aseguró que su Gobierno está dispuesto a apoyar a Chile en la implementación de un sistema penitenciario como el Cecot.

Bukele prevé una visita a Chile, pero no a la investidura de Kast
 EFE (archivo)

"Sí vamos, primero Dios, sí vamos a ir a Chile", aseguró Bukele.

El mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, prevé "en una próxima fecha" visitar Chile, tras recibir este viernes al Presidente electo, José Antonio Kast, aunque no precisó si lo hará para su investidura, programada para el 11 de marzo.

"Definitivamente sí queremos visitarlos. No sé si la toma de mando será el mejor día o si es mejor una próxima fecha", dijo y agregó "pero sí vamos, primero Dios, sí vamos a ir a Chile".

Bukele y Kast brindaron una declaración conjunta tras una reunión privada en la Casa Presidencial, en San Salvador, luego de que el chileno recorriera el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), cárcel de máxima seguridad para pandilleros, en una visita correspondiente a una gira por Centroamérica y el Caribe.

El Gobierno del presidente Bukele informó este viernes que está dispuesto a apoyar a Chile en la implementación de un sistema penitenciario tomando como ejemplo el de El Salvador, que cuenta con el Cecot.

Gira por Centroamérica

Kast aterrizó el sábado pasado en República Dominicana, donde se reunió con el presidente de ese país, Luis Abinader.

El exdiputado participó en Panamá en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF- banco de desarrollo de América Latina y el Caribe.

En ese foro coincidió con varios jefes de Estado en la sesión inaugural, como el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guatemala, Bernardo Arévalo y el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness.

