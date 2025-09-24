Guagua de siete meses está hospitalizada con fracturas craneales

Una guagua de sólo siete meses de vida se encuentra hospitalizada en estado grave, con fracturas de cráneo, y la Policía de Investigaciones está indagando un posible caso de maltrato infantil.

La lactante fue ingresada al Hospital Barros Luco, en la comuna de San Miguel, por sus padres, y los médicos, por protocolo, informaron de inmediato a Carabineros para dilucidar la dinámica de la situación.

Al ser entrevistados, los progenitores -que de momento se encuentran en calidad de testigos- indicaron que la bebé se encontraba bajo el cuidado de su abuela paterna cuando sufrió las lesiones.

En un primer momento, la guagua fue intubada con un TEC complicado en la UCI del Barros Luco, y luego derivada al Hospital de Niños Roberto del Río, en Independencia, donde permanece en estos momentos.