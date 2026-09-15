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Tópicos: País | Policial

Guagua en riesgo vital por asfixia con bolsa plástica: su madre adolescente fue detenida

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La Fiscalía trabaja para determinar si se trató de una negligencia o de un intento de parricidio.

Guagua en riesgo vital por asfixia con bolsa plástica: su madre adolescente fue detenida
 Pexels.com (Referencial)

La progenitora, de 15 años, fue arrestada en una residencia de menores de Valparaíso.

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Una guagua de cinco meses se encuentra en riesgo vital luego de asfixiarse con una bolsa plástica; hecho por el que su madre, de 15 años, fue detenida por Carabineros en una residencia de menores de Valparaíso.

De acuerdo con el Ministerio Público, la bebé sufrió un paro cardiorrespiratorio a raíz de la asfixia y se encuentra en riesgo vital en el Hospital Carlos van Buren; mientras que su mamá fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía porteño.

La fiscal de responsabilidad penal adolescente Javiera Torres detalló que el tribunal "accedió a la solicitud del Ministerio Público de ampliar la detención hasta el jueves 17 de septiembre, ya que se encuentran pendientes las diligencias que tienen por objeto esclarecer las circunstancias de estos hechos, (en particular) de cómo quedó al alcance de este bebé de cinco meses la bolsa con la cual se asfixió".

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones las diligencias para esclarecer si el hecho corresponde a un descuido negligente o un eventual parricidio frustrado. Asimismo, se espera la evolución del estado de salud de la lactante para la definitiva imputación de cargos.

En paralelo, la Defensoría de la Niñez dijo estar analizando la situación.

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