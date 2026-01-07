Hallan cadáver de hombre en sitio eriazo de Pudahuel

Un cadáver de sexo masculino con diversas lesiones en el cuerpo fue hallado este miércoles en sitio eriazo del sector de Noviciado, en la comuna de Pudahuel.



De acuerdo a información preliminar, en el lugar trabaja la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones junto al Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, quienes han señalado que la data de muerte es de varios días.

El fiscal Esteban Silva precisó que "el análisis del sitio del suceso está recién comenzando y el tratamiento médico legal del sitio exige que esperemos la presencia de un médico legista para poder mover el cadáver y analizarlo con mayor profundidad".