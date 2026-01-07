Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago21.9°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial

Hallan cadáver de hombre en sitio eriazo de Pudahuel

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un cadáver de sexo masculino con diversas lesiones en el cuerpo fue hallado este miércoles en sitio eriazo del sector de Noviciado, en la comuna de Pudahuel.

De acuerdo a información preliminar, en el lugar trabaja la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones junto al Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, quienes han señalado que la data de muerte es de varios días.

El fiscal Esteban Silva precisó que "el análisis del sitio del suceso está recién comenzando y el tratamiento médico legal del sitio exige que esperemos la presencia de un médico legista para poder mover el cadáver y analizarlo con mayor profundidad".

Síguenos en Google News
Las + leídas