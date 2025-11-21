Hallan proyectil de mortero en plena vía pública de Estación Central

Un proyectil de mortero fue encontrado este viernes en plena vía pública de Estación Central, generando una situación de emergencia en la comuna. El incidente ha provocado el cierre de las intersecciones de Pasaje 32 con Pasaje 30, en el sector cercano a la 58ª Comisaría de Carabineros.

Personal especializado del GOPE de Carabineros ya se encuentra en el lugar, que ha sido aislado para garantizar la seguridad de los transeúntes y residentes, dado el riesgo inherente que representa un artefacto de estas características.

Las autoridades trabajan para asegurar el área y neutralizar la amenaza que este proyectil de mortero representa en un espacio público.