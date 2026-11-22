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Hincha de Colo Colo quedó con lesiones graves tras accidente de tránsito en San Ramón
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| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
Un accidente de tránsito que involucró a un bus de hinchas se registró este domingo en Avenida Santa Rosa con Calle San Gregorio, en la comuna de San Ramón, donde un aficionado de Colo Colo resultó con heridas graves.
De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió mientras se dirigía, junto a otros colocolinos, al Estadio Monumental, con motivo del clásico entre ese equipo y la Universidad Católica.
Tras el siniestro vial, fue trasladado hasta el Hospital Padre Hurtado. De momento, se desconoce si esta persona se cayó del bus, se bajó o estaba colgado por las ventanas.