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Tópicos: País | Policial

Hombre con orden de detención emanada de Tocopilla fue baleado en La Pintana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Delincuentes que se movilizaban en un automóvil balearon este miércoles a un hombre en la calle San Miguel, comuna de La Pintana.

La víctima fue trasladada de urgencia hasta el Hospital Padre Hurtado, donde -en un control de identidad- se estableció que registraba antecedentes y una orden de detención vigente emanada desde la Fiscalía de Tocopilla por el delito de receptación.

Una vez que su estado de salud lo permita, el sujeto quedará a disposición de la Justicia.

 

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