Hombre de 76 años fue asaltado y golpeado a plena luz del día en su propia casa

Un adulto mayor de 76 años de edad fue víctima de un violento asalto al interior de su propia vivienda en la comuna de Coronel, en la Región del Biobío.

Según imágenes de seguridad grabadas en el inmueble, un delincuente ingresó a patadas aprovechando que la víctima se encontraba sentada con la puerta abierta mirando hacia la calle. Ya en el interior, el afectado fue golpeado en el suelo y despojado de celulares y de dinero.

El comisario de Carabineros Claudio Jiménez informó que la víctima presentó una denuncia por lo ocurrido, pero señalando que él mismo se encontraba "bajo los efectos del alcohol y no recordaba con precisión lo ocurrido manifestó, en definitiva, su deseo de no constatar lesiones". El asaltante aún no es detenido.