Hombre fue detenido por realizar cirugías estéticas a perros sin ser veterinario en Huechuraba

Un hombre fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) acusado de realizar cirugías estéticas clandestinas a perros sin contar con el título de médico veterinario; investigación que derivó en su formalización por los delitos de maltrato animal y ejercicio ilegal de la profesión.

La indagatoria, desarrollada por la Brigada Investigadora de Delitos contra la Salud Pública y el Medio Ambiente (Bridesma) Metropolitana, estableció que el imputado efectuaba amputaciones de orejas y colas a cachorros con fines estéticos en el patio de la vivienda de su madre, en la población La Pincoya, comuna de Huechuraba.

El comisario Francisco Valdenegro explicó que la investigación comenzó tras una denuncia anónima que alertó sobre una persona que "estaría realizando procedimientos quirúrgicos estéticos a caninos, en su mayoría a cachorros de raza".

"Se estableció que hacía eso fuera de todos los conocimientos propios del área veterinaria, usando incluso anestésicos vinculados a la Ley 20.000 (de drogas). Cabe recordar que los expertos recomiendan no efectuar este tipo de procedimientos estéticos", señaló el oficial.

Según la investigación, el imputado provocaba lesiones graves e incluso la muerte de algunos animales, además de administrar medicamentos y entregar recomendaciones veterinarias pese a no estar habilitado para ejercer la profesión.

La fiscal Catalina Cuadra, indicó que la causa se investigaba desde mayo y que "el imputado fue detenido, pasó a control de detención y se le formalizó por los delitos de ejercicio ilegal de la profesión y de maltrato animal".

Con autorización del Segundo Juzgado de Garantía, la PDI allanó dos inmuebles vinculados a la investigación. En uno de ellos detuvo al imputado e incautó medicamentos, jeringas, agujas, tijeras, suturas, pinzas quirúrgicas y tres teléfonos celulares.

Además, los detectives rescataron seis cachorros que, de acuerdo con la investigación, serían sometidos a estas intervenciones. Los animales fueron entregados a una fundación de protección animal para su resguardo.