A prisión acusado de asesinar a profesor de 75 años durante portonazo en El Bosque

En prisión preventiva quedó un sujeto acusado de haber asesinado a Miguel Quiñones, el profesor de 75 años que falleció durante un portonazo en su contra en la comuna capitalina de El Bosque.

Los hechos ocurrieron el 17 de diciembre, cuando Quiñones fue abordado mientras estaba al interior de su vehículo. Al intentar resistirse al robo, resultó apuñalado y perdió la vida.

Posteriormente, el agresor, de nacionalidad chilena y de 31 años, logró huir con las llaves del automóvil, aunque no con el propio transporte.

El aludido fue sometido esta jornada a su formalización y se dio cuenta que tenía un amplio prontuario delictual: contaba con antecedentes de hurto, robo con sorpresa, robo con intimidación, robo en lugar habitado y amenazas simples.

Asimismo, registraba condenas cumplidas, entre ellas una de tres años y un día.

Fiscal valoró "reconstrucción" de los hechos pese a poca evidencia

El fiscal en flagrancia de la Fiscalía Sur, José Manuel McNamara, valoró "la diligencia hecha por el OS9 de Carabineros" para identificar al responsable, pues "reconstruyó la historia y los pasos anteriores y posteriores del acusado, pese a que solo se obtuvo en el momento de los hechos unas imágenes de cámaras en blanco y negro y una declaración de un testigo que ve la vestimenta (del sospechoso)".

"Se pudo establecer con qué persona estuvo antes en las inmediaciones, empadronar a los testigos, ubicar un nombre, un domicilio y la identidad del individuo", detalló el persecutor.

Finalmente, al acusado se le formalizó por el delito de robo con homicidio, "lo que fue acreditado por el tribunal y se instruyó su prisión preventiva por peligro a la seguridad de la sociedad y peligro de fuga", agregó McNamara.