Acribillamiento en La Pintana: al menos 30 disparos dejan dos muertos y dos heridos críticos

Un violento ataque armado sacudió a la comuna capitalina de La Pintana durante la madrugada, dejando un saldo de dos fallecidos y dos heridos de extrema gravedad.

El crimen ocurrió en la vía pública, cuando un grupo de desconocidos a bordo de un vehículo efectuó una ráfaga incesante de disparos contra las víctimas antes de darse a la fuga.

Según el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), los afectados se encontraban divididos en dos grupos —familiares y amigos— a corta distancia entre sí, lo que derivó en un acribillamiento indiscriminado.

"Son cuatro víctimas. De esas cuatro víctimas, dos de ellas lamentablemente ya fallecieron, una tercera se encuentra con riesgo vital y una cuarta está lesionada de gravedad", informó el fiscal Rubén Salas.

"Respecto de la dinámica de los hechos, lo que sabemos es que las víctimas se encontraban en el lugar, en la vía pública, separadas entre ellas, y se acercó un vehículo. Desde el vehículo entonces, a través de armas de fuego, dispararon en reiteradas ocasiones. Creemos que aproximadamente son 30 proyectiles balísticos los que se dispararon", detalló el persecutor.

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios de la PDI para liderar las diligencias, levantar evidencia balística y dar con el paradero de los responsables, de quienes aún no se tiene rastro.