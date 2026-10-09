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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Balacera en Cerro Navia deja dos fallecidos y un adolescente herido: Fiscalía no descarta enfrentamiento

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Las víctimas fatales son un joven de 18 años y un hombre de 39, quien murió en el Hospital Félix Bulnes.

El alcalde Mauro Tamayo advirtió que la comuna acumula 14 homicidios en lo que va de 2026, cifra que ya supera el total registrado durante todo el año pasado.

Balacera en Cerro Navia deja dos fallecidos y un adolescente herido: Fiscalía no descarta enfrentamiento
 ATON (referencial)

El ataque ocurrió en las cercanías de una cancha de fútbol, donde, según los antecedentes preliminares, se realizaban actividades deportivas.

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Una balacera registrada en la intersección de los pasajes Rodas con Niaza, en Cerro Navia, dejó dos hombres fallecidos, de 18 y 39 años, y un adolescente herido de gravedad.

La Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) realizan diligencias para esclarecer la dinámica del ataque e identificar a sus responsables, sin descartar que se haya producido un enfrentamiento.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el joven de 18 años murió en el lugar, mientras que el hombre de 39 falleció posteriormente en el Hospital Félix Bulnes, hasta donde fue trasladado.

En tanto, el adolescente fue sometido a intervenciones quirúrgicas y permanece con diagnóstico reservado.

La fiscal Rocío Cubillos, del equipo contra el crimen organizado y homicidios, señaló que "las tres víctimas son chilenas y que todavía no es posible descartar ninguna hipótesis sobre lo ocurrido".

Según los antecedentes recabados, los presuntos atacantes se habrían movilizado en vehículos. En el lugar se encontró abundante evidencia balística y las autoridades investigan si las víctimas eran el objetivo de los disparos, además de indagar si existía algún vínculo entre ellas.

El hecho ocurre en un contexto de preocupación por los homicidios en la comuna. El alcalde Mauro Tamayo señaló que Cerro Navia acumula 14 homicidios en lo que va de 2026, superando el total registrado durante todo 2025.

"Hemos tenido una persona asesinada a plena luz del día, con ráfagas de disparo y, evidentemente, con la indefensión de la comunidad (...) El abandono, , la ausencia de Estado, es clara. Nos hemos reunido con todas las autoridades, desde el Presidente de la República hasta el ministro (de Seguridad Pública Martín) Arrau. Yo no sé qué están esperando para tomar acciones concretas", lamentó Tamayo.

 

 

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