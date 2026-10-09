Balacera en Cerro Navia dejó a un hombre muerto en la vía pública

Una balacera dejó este viernes a un hombre fallecido en la intersección de las calles Rodas y Resbalón, en Cerro Navia.

El alcalde Mauro Tamayo reaccionó recordando que, en que va de 2026, su comuna acumula 14 homicidios y superó ya el total del año pasado.

"Hemos tenido una persona asesinada a plena luz del día, con ráfagas de disparo y, evidentemente, con la indefensión de la comunidad (...) El abandono, , la ausencia de Estado, es clara. Nos hemos reunido con todas las autoridades, desde el Presidente de la República hasta el ministro (de Seguridad Pública Martín) Arrau. Yo no sé qué están esperando para tomar acciones concretas", lamentó Tamayo.