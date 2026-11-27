Un hombre de 28 años asesinado y un adolescente de 16 años herido dejó una balacera registrada la madrugada de este viernes al interior de la población La Legua Emergencia, en la capitalina comuna de San Joaquín.

Según la información policial, el crimen se desencadenó cuando la víctima fue abordada en un pasaje de la población por agresores armados que percutaron una ráfaga a corta distancia, propinándole al menos 10 de impactos balísticos antes de escapar del lugar.

El ataque no solo provocó la muerte instantánea del adulto, sino que además hirió a un joven de 16 años que se encontraba en el perímetro del tiroteo, quien recibió un impacto en uno de sus tobillos y debió ser trasladado de urgencia a un recinto de salud asistencial.

"En el sector de San Joaquín, específicamente en la población La Legua, una persona mayor de edad recibió múltiples disparos, debido a lo cual falleció. Resultó también lesionada otra persona, en este caso un menor de edad, que resultó con lesiones en una pierna. Está investigando el OS-9 de Carabineros y también Labocar", detalló Pablo Sabaj, fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

Ante la gravedad del suceso, la Fiscalía instruyó la presencia del ECOH, que se constituyó en el sitio del suceso junto con personal policial para resguardar la evidencia balística y levantar testimonios.

Por su parte, los equipos especializados de Carabineros mantienen las pesquisas bajo carácter reservado a fin de individualizar y detener a los autores materiales de los disparos.