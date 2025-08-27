Balacera en La Pintana dejó un fallecido y dos heridos graves

Un ataque a balazos al interior de una camioneta en La Pintana dejó como resultado un hombre fallecido y otros dos con heridas de gravedad, uno de ellos en riesgo vital.

El hecho ocurrió en la intersección de la Avenida del Observatorio con Las Águilas, cuando las víctimas fueron emboscadas por un grupo de sujetos que las venía persiguiendo en otro vehículo.

Según los antecedentes policiales, la camioneta de las víctimas fue bloqueada por el otro vehículo, desde el cual descendieron varios individuos que abrieron fuego de forma indiscriminada.

Carabineros precisó que se realizaron entre 60 y 80 disparos.

El conductor de la camioneta recibió múltiples impactos de bala, resultando en su muerte, mientras que otros dos personas fueron heridas y trasladadas de urgencia a un recinto asistencial.

El ataque ocurrió frente a varios locales comerciales, incluyendo una barbería y centros de comida, lo que generó pánico en los transeúntes.

"Son múltiples impactos balísticos los que impactan en el vehículo causando la muerte a una persona. Hay otra persona que está en riesgo vital y hay otra persona que está grave en el Hospital Padre Hurtado", detalló la fiscal Lucía Valdivia.

La persecutora puntualizó que las personas que iban al interior del vehículo "son chilenos, jóvenes, no adolescentes (...) Eso es lo que sabemos respecto de ellos, y hay una tercera persona que es de nacionalidad colombiana y que esta es la persona que está grave en el hospital".

"No hay información respecto de que haya intercambio de disparos. Más bien parece un ataque directo", agregó.

El sitio del suceso se mantiene aislado y bajo un fuerte resguardo policial. El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios de la PDI y al Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) para que realicen las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

Las autoridades buscan determinar la identidad de las víctimas y de los atacantes, así como la motivación detrás de este crimen.