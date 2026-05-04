Cadáver apareció fuera de un condominio en Tejas Verdes

Un cadáver de sexo masculino fue encontrado durante las últimas horas a las afueras de un condominio ubicado en el sector de Tejas Verdes, en la comuna de San Antonio (Región de Valparaíso).

La Brigada de Homicidios de la PDI detalló que la víctima presentaba al menos tres heridas provocadas por un arma cortopunzante, y en este momento se está realizando un levantamiento de imágenes de cámaras de segurida de la zona.

El Servicio Médico Legal ya retiró el cuerpo.