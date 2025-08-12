Concepción: Hombre fue asesinado por falsos vendedores de un auto

Un hombre de 32 años fue asesinado este martes en el sector Agua de la Gloria, en la comuna de Concepción, por delincuentes que simularon estar vendiendo un vehículo.

Acompañado por un hijastro, el hombre viajó desde Osorno (Región de Los Lagos) hasta la capital del Biobío, portando en efectivo el dinero con el que esperaba hacer la adquisición.

"Se concertaron los antisociales con la víctima para una aparente transacción de un vehículo. La víctima venía en locomoción colectiva desde el sur del país y fue abordada por estas personas", explicó el fiscal Felipe Calabrano.

Tres sujetos aparecieron en el lugar a bordo de un auto blanco, pero no con intención de venderlo, sino de "robarle el dinero que traía, y le disparan cuando no logran obtener el dinero", añadió el persecutor.

El fiscal de Análisis Criminal, Felipe Calabrano, el ECOH de la Fiscalía Regional junto al OS9 y el Laboratorio de Carabineros realizan diligencias investigativas y peritajes por el robo con homicidio que afectó a un hombre adulto en el sector Agua de la Gloria, Concepción. pic.twitter.com/NS7IBUk9IG — Fiscalía del Bío Bío (@FiscaliaBioBio) August 12, 2025

Se trata del homicidio número 54 en lo que va de este año en la Región del Biobío, y el número 23, en los últimos dos meses, en la Provincia de Concepción.