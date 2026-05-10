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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Conductor de aplicación murió apuñalado en Puente Alto

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Fue atacado por dos supuestos pasajeros.

Conductor de aplicación murió apuñalado en Puente Alto
 ATON (referencial)

La víctima logró descender de su auto y caminar algunos metros antes de desplomarse y fallecer en la vía pública.

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Un hombre, presunto conductor de aplicación de transporte, murió tras ser apuñalado la noche del sábado en la capitalina comuna de Puente Alto.

Según la información policial, el hecho ocurrió en Avenida Ejército Libertador, cuando dos supuestos pasajeros de atacaron con un arma cortante a la víctimapara luego escapar con dirección desconocida.

"La víctima desciende del vehículo, camina unos metros y pierde la vida (en el lugar)", informó el comisario Diego Díaz, de la Brigada de Homicidios de la PDI.

Las diligencias en curso por parte de la PDI incluyen el levantamiento de cámaras de seguridad y el empadronamiento de posibles testigos.

Aún se investiga "el paradero de las personas que están involucradas en este hecho", señaló Díaz.

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