Conductor de aplicación murió apuñalado en Puente Alto

Un hombre, presunto conductor de aplicación de transporte, murió tras ser apuñalado la noche del sábado en la capitalina comuna de Puente Alto.

Según la información policial, el hecho ocurrió en Avenida Ejército Libertador, cuando dos supuestos pasajeros de atacaron con un arma cortante a la víctima, para luego escapar con dirección desconocida.

"La víctima desciende del vehículo, camina unos metros y pierde la vida (en el lugar)", informó el comisario Diego Díaz, de la Brigada de Homicidios de la PDI.

Las diligencias en curso por parte de la PDI incluyen el levantamiento de cámaras de seguridad y el empadronamiento de posibles testigos.

Aún se investiga "el paradero de las personas que están involucradas en este hecho", señaló Díaz.