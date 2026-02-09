Detienen a copiloto involucrado en doble homicidio mediante atropello

Durante la mañana de este lunes se confirmó la detención del copiloto del vehículo involucrado en el doble homicidio ocurrido la madrugada del sábado en el sector de Pedro Fontova, en la comuna de Huechuraba, donde dos jóvenes que se desplazaban en scooter perdieron la vida.

En las próximas horas se realizará el control de detención para determinar el grado de participación del copiloto en el doble homicidio. Según las diligencias encabezadas por la Fiscalía Centro Norte y el OS9 de Carabineros, el detenido se encontraba al interior del automóvil al momento del atropello y huyó del lugar sin prestar auxilio a las víctimas.

El conductor, un joven de 22 años, fue detenido horas después del hecho y quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por homicidio calificado, dada la presunta intencionalidad del atropello y su estado de ebriedad al momento de conducir.