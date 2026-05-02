Usuarios de TNT Sports expresaron molestia por no tener acceso al partido de la U

Varios usuarios de la plataforma TNT Sports Premium reclamaron en redes sociales expresando su molestia por no tener acceso al partido de La Serena contra Universidad de Chile, por la cuarta fecha de la Copa de la Liga.

El canal anunció hace algunas semanas que el duelo solo es posible de ver mediante la aplicación HBO Max, lo que desconcertó a algunos fanáticos.

Revisa algunos reclamos: