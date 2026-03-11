El Bosque: Balacera dejó un fallecido y tres heridos

Una balacera durante la madrugada dejó una persona fallecida y otras tres con heridas a bala en la comuna de El Bosque.

La víctima fatal era un hombre de nacionalidad colombiana, quien murió tras recibir múltiples disparos.

Los tres lesionados llegaron por sus propios medios hasta el Hospital El Pino, donde entregaron versiones distintas de los hechos. Según información policial, uno de los heridos -de nacionalidad venezolana- ingresó al recinto portando un arma de fuego y aseguró que pertenecía al fallecido, quien presuntamente habría intentado asaltarlo.

Entre los heridos a bala también se encuentra una mujer que circulaba en vehículo por el sector.

El capitán de Carabineros Javier Valdés informó que la víctima fatal tenía, "aproximadamente, entre 30 y 35 años de edad".

Personal policial realiza diligencias para establecer la dinámica del tiroteo, identificar a los responsables y determinar si el hecho corresponde a un intento de asalto o a otro tipo de enfrentamiento.