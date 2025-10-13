Encuentran cadáver con múltiples disparos en Quilicura

Carabineros confirmó el hallazgo de un cadáver con múltiples impactos balísticos al interior de una vivienda en la comuna capitalina de Quilicura.

El macabro descubrimiento ocurrió en la calle Caspana, en un block del sector Valle de la Luna.

Al momento del hallazgo, el cuerpo se encontraba boca abajo.

El Equipo contra el Crimen Organizado y de Homicidios (ECOH) del Ministerio Público se dirigió al lugar para tomar la dirección de las diligencias.

La indagatoria para esclarecer las circunstancias del homicidio será desarrollada por la Fiscalía en conjunto con la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI).