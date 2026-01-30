Estación Central: Un muerto y dos heridos críticos tras tiroteo en la vía pública

Un ciudadano de nacionalidad colombiana falleció y otros dos hombres resultaron heridos de gravedad tras un ataque armado registrado la noche del jueves en la comuna capitalina de Estación Central.

El crimen ocurrió en la calle El Greco, mientras las víctimas compartían en la vía pública frente al domicilio de uno de los involucrados.

El fiscal Rubén Salas, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), detalló que "un grupo de personas se acerca hasta el domicilio donde ellos estaban compartiendo y dan múltiples disparos".

"Al menos hay 25 evidencias balísticas en el lugar", indicó el persecutor, que confirmó que "una de las víctimas está con una herida de gravedad, la segunda con riesgo vital y una lamentablemente falleció".

Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investgaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias para esclarecer las causas de este acribillamiento.

Hasta el momento, los responsables no han sido detenidos.