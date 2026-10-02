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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Exfuncionario de Gendarmería fue detenido por presunta participación en crimen de Coronel

Publicado:
| Periodista Radio: Cristofer Espinoza
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Se le acusa de haber conducido un auto desde el cual se percutaron disparos en el sector de Playa Blanca, dejando a un hombre muerto y dos mujeres con heridas graves.

Por este caso ya había un aprehendido de 16 años que se entregó y confesó haber usado el arma de fuego.

Exfuncionario de Gendarmería fue detenido por presunta participación en crimen de Coronel
 ATON (archivo)

Por otro lado, durante las últimas horas, en San Pedro de la Paz se registró otro asesinato, cuya víctima es un hombre de 28 años que fue baleado en la vía pública.

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Un exfuncionario de Gendarmería fue detenido por su presunta participación en un homicidio ocurrido en la comuna de Coronel (Región del Biobío).

Esta es la segunda aprehensión que se da por el tiroteo registrado el sábado en Playa Blanca, donde un hombre adulto falleció y dos mujeres quedaron con heridas de gravedad tras recibir disparos desde un vehículo en movimento. 

Fiscalía sostiene que el nuevo detenido conducía el mentado automóvil.

Por el caso también figura como imputado un adolescente de 16 años, que se entregó y confesó haber percutado los disparos. 

Nuevo homicidio se registró en el Biobío: Ya son cinco esta semana

Por otro lado, durante las últimas horas, en San Pedro de la Paz se registró otro asesinato, cuya víctima es un hombre de 28 años que fue baleado en la vía pública.

Si bien alcanzó a recibir atención médica en el Cesfam San Pedro, los esfuerzos médicos no pudieron salvarle la vida.

Este hecho eleva a cinco los homicidios ocurridos esta semana en la Región del Biobío.

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