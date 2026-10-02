Exfuncionario de Gendarmería fue detenido por presunta participación en crimen de Coronel
Se le acusa de haber conducido un auto desde el cual se percutaron disparos en el sector de Playa Blanca, dejando a un hombre muerto y dos mujeres con heridas graves.
Por este caso ya había un aprehendido de 16 años que se entregó y confesó haber usado el arma de fuego.
Por otro lado, durante las últimas horas, en San Pedro de la Paz se registró otro asesinato, cuya víctima es un hombre de 28 años que fue baleado en la vía pública.