Fiesta familiar en El Bosque terminó en balacera: un hombre muerto y tres heridos

Una reunión familiar en la comuna de El Bosque terminó en tragedia durante la madrugada de este sábado, cuando una discusión derivó en un ataque con armas de fuego en el pasaje La Plata.

Según información preliminar, tras un altercado entre al menos doce personas, algunos de los involucrados se retiraron y luego regresaron armados, efectuando múltiples disparos contra los que permanecían en las afueras del domicilio.

El ataque dejó un hombre fallecido y tres heridos de bala, quienes fueron trasladados hasta el Hospital El Pino y se encuentran fuera de riesgo vital.

El fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Miguel Ángel Orellana, detalló que "se trata de un conflicto previo entre vecinos del sector y que, según la evidencia balística levantada en el lugar, habrían participado más de un autor y se usaron al menos dos tipos de armas: pistolas de 9 milímetros y una escopeta calibre 12".

La investigación quedó en manos de la Fiscalía ECOH en conjunto con el OS-9 de Carabineros, que realizan las pericias para identificar a los responsables.