Fiscalía aún intenta vincular descuartizamiento con sujetos detenidos

Por delito de infracción a la Ley de Armas serán formalizados tres de los siete detenidos ayer por Carabineros presuntamente involucrados en el crimen del hombre que fue desmembrado y cuyos restos fueron arrojados en distintos puntos de la capital.

Este lunes, personal policial realizó diversos allanamientos en la calle Nataniel Cox, en el centro de Santiago, que dejaron un saldo de siete detenidos: una mujer y seis hombres, todos extranjeros. los que podrían haber estado involucrados con el crimen.

Sin embargo, el Ministerio Público informó esta mañana que luego de los peritajes se definió no formalizarlos este martes por el delito de homicidio, por no encontrar pruebas que los vinculen directamente al hecho.

De igual forma, tres detenidos serán formalizados por los delitos de tenencia de armas, municiones y drogas.

"NO QUEREMOS DEJAR NINGÚN ESPACIO A LA IMPUNIDAD"

La delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, se refirió a las diligencias del caso y manifestó que el plan Calles sin Violencia fue diseñado para que casos como éste no queden impunes.

"Lo que pretende hacer el plan Calle sin Violencia es no dar espacio a la impunidad y, por lo tanto, casos tan difíciles como el que tuvimos que ver durante esta semana no puede tener una respuesta que sea ligera. Por lo mismo, se está trabajando, el día de ayer hubo operativos importantes en el sector de Santiago Centro, se allanaron cerca de siete casas, hay siete personas detenidas y, por lo tanto, hay una actividad del Estado que está a la altura de los delitos que se están cometiendo, porque no queremos dejar ningún espacio a la impunidad", manifestó.