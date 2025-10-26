Hermana de Krishna Aguilera: "Todo lo que está saliendo a la luz es lo que ya había dicho"

Cristal Aguilera, hermana de Krishna Aguilera, abordó el hallazgo del cadáver de la joven de 19 años en la comuna de Calera de Tango, después de 22 días de su desaparición.

Aguilera señaló estar "más tranquila, porque puedo darle el descanso a mi hermana que se merece", sin embargo, reparó en que no está conforme "porque desde el principio yo dije lo que pasaba, las personas que estaban involucradas".

"Se esperaron muchos días, pero gracias a Dios se llegó a mi hermana, pero todo en base a la investigación a lo que hemos apoyado todos", sostuvo.

En esa línea, Cristal insistió en que "se perdieron muchos días porque yo siempre dije quién era el principal sospechoso, el culpable de la desaparición de mi hermana. Y tanta investigación... pasaron muchos días".

Respecto a la sexta persona detenida esta mañana, horas después del hallazgo del cadáver, indicó que "son las mismas personas que yo siempre les nombré a PDI, así que no me cabe duda que este hombre esté detenido".

Sobre principal sospechoso, Juan Beltrán, señaló que la desaparición de su hermana "fue planeada por este sujeto"; mientras que el rol de la mamá y la adolescente de 17 años, también sospechosas, fue que "todas trabajaban para él. Siempre dije que ella y la hija tenían mucho que ver con la desaparición de mi hermana".

"Todo lo que está saliendo a la luz es todo lo que ya les había dicho, todo lo que ya había comentado. No hay nada nuevo, solamente lo único nuevo es que los tomaron detenidos", enfatizó.

Aguilera pidió que "se haga justicia. Necesito que estas personas estén muchos años en la cárcel, que no salgan más y no les den beneficios".

Cristal precisó que no pudo ver a su hermana y que las indagaciones del cadáver continúan, por lo que no le han confirmado la entrega del cuerpo.

"Jamás dejaré a tu hija sola"

A través de Facebook, Cristal compartió un emotivo texto en el marco del hallazgo del cuerpo de Krishna.

"Ahora sí, hermana, ahora puedes descansar en paz. Tú sabes cuánto te amo, te lo demostré en vida. Descansa tranquila, que yo jamás dejare a tu hija sola, nunca, te lo juro", escribió.

De esa forma, cerró: "Cuídanos de arriba, ahora serás mi angelita más hermosa. Te amo, mi princesa. Brilla como siempre lo has hecho, mi flaquita, y tranquila, que yo aquí en tierra haré justicia por ti".