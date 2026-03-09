Hombre apuñaló fatalmente a su cuñado tras discusión en cité de Recoleta

Un conflicto entre integrantes de una familia terminó con un hombre asesinado tras recibir varias puñaladas al interior de un cité en la comuna de Recoleta.

El incidente ocurrió en la calle Arzobispo Valdivieso, donde una familia de nacionalidad peruana invitó a otra pareja, también integrantes del mismo grupo familiar.

Producto de la ingesta de alcohol se registró una discusión, la que terminó cuando uno de los cuñados apuñaló al otro, huyendo del lugar con su esposa e hijo.

El capitán Carlos Hernández detalló que "uno de los sujetos toma un arma blanca y comienza una agresión con este elemento, y posteriormente a raíz de estas agresiones fallece en este caso la víctima. A raíz de un patrullaje preventivo que hacen por el lugar, con las indicaciones antes señaladas, proceden a la detención del agresor, quien se encontraba en compañía de su conviviente y de su hijo menor de ocho años".