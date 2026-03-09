Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago28.0°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Hombre apuñaló fatalmente a su cuñado tras discusión en cité de Recoleta

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El incidente se originó tras la excesiva ingesta de alcohol de ambos involucrados.

El autor huyó del lugar con su esposa e hijo, siendo detenido por Carabineros.

Hombre apuñaló fatalmente a su cuñado tras discusión en cité de Recoleta
 ATON (referencial)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un conflicto entre integrantes de una familia terminó con un hombre asesinado tras recibir varias puñaladas al interior de un cité en la comuna de Recoleta.

El incidente ocurrió en la calle Arzobispo Valdivieso, donde una familia de nacionalidad peruana invitó a otra pareja, también integrantes del mismo grupo familiar.

Producto de la ingesta de alcohol se registró una discusión, la que terminó cuando uno de los cuñados apuñaló al otro, huyendo del lugar con su esposa e hijo.

El capitán Carlos Hernández detalló que "uno de los sujetos toma un arma blanca y comienza una agresión con este elemento, y posteriormente a raíz de estas agresiones fallece en este caso la víctima. A raíz de un patrullaje preventivo que hacen por el lugar, con las indicaciones antes señaladas, proceden a la detención del agresor, quien se encontraba en compañía de su conviviente y de su hijo menor de ocho años".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada