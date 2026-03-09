Fidel Espinoza arremetió contra "canallesco senador" Chahuán por proyecto copy-paste de conmutaciones

El senador Fidel Espinoza (PS) cuestionó en Cooperativa a su par Francisco Chahuán (RN) por la polémica redacción del proyecto que regula la conmutación de penas privativas de libertad a reos de avanzada edad o en una situación delicada de salud.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario recalcó que "es un plagio político, que no solamente es una falta de respeto al trabajo parlamentario, es una demostración pública de la pobreza intelectual y oportunismo de Francisco Chahuán".

"Abogados que defienden a los violadores de derechos humanos construyeron este proyecto. Ellos lo presentaron como un proyecto que solo iba a liberar a personas que tuviesen enfermedades terminales o incluso alzheimer en su grado ya más alto, pero lo terminaron convirtiendo en un proyecto que pudiese dejar libre al Chacal de Alto Hospicio que asesinó en serie a más de 14 mujeres hace años atrás, o una serie de otros criminales de este país", recordó.

Espinoza añadió que "es un proyecto técnicamente horrible, canallesco, que degrada la función parlamentaria, porque copiar un proyecto de esta manera es simplemente admitir que no se tiene la capacidad de crear. O sea, es inaceptable que hayan parlamentarios que copien iniciativas ajenas como lo hizo Francisco Chahuán, que no es un simple descuido, no es una coincidencia legislativa, es una práctica que desprecia el trabajo serio de quienes elaboran propuestas con convicción y responsabilidad. Entonces es un engaño a la ciudadanía".

Espinoza insistió en que "yo fui víctima de violación a los derechos humanos, yo perdí a mi padre y esto no es un tema que solamente libera a los criminales de lesa humanidad. Es un proyecto que es tan amplio que por enfermedades crónicas pudiese dejar libres a personas que cometieron crímenes atroces más allá de los derechos humanos".

"Él la copió textualmente, o sea, él no puede decir que no tiene idea si de las 23 páginas del proyecto, 21 son una copia textual hasta con las comas de un proyecto, y eso es simplemente algo moralmente inaceptable, un engaño a la ciudadanía que desprestigia la labor parlamentaria", añadió.

El senador adelantó que "vamos a presentar muchas, pero muchas indicaciones para cerrarle la puerta, cualquier puerta a la posibilidad de que estos criminales queden en la calle y repito, no solo los de lesa humanidad que ya es moralmente inaceptable, sino que también cualquier tipo de criminal".

"Que 23 senadores de la República, algunos de los cuales han hecho campañas políticas diciendo que efectivamente en Chile hubo violación a los derechos humanos, que hubo cosas atroces que no podemos permitir, pero que hoy día se hayan cuadrado todos con un proyecto tan nefasto como este, nos demuestra que tenemos seguimos teniendo en Chile la misma derecha cavernaria de años atrás que nosotros creíamos habíamos superado", sostuvo.

Apoyo a Núñez en el Senado

Sobre la posibilidad de apoyar a Paulina Núñez (RN) como la futura presidenta del Senado, Espinoza dijo que "Paulina Núñez es de lo más decente que tiene la derecha hoy día, (Manuel José) Ossandón fue un desastre como presidente del Senado, un desastre, no cumplió pero ni un compromiso con nadie".

"Si ella es la candidata yo creo que va a tener mi voto, pero porque va a haber un acuerdo probablemente, un acuerdo político que sea 3-1 o que sea 2-2, eso está por definirse las próximas horas", manifestó.

El parlamentario comentó que "lo más importante es que haya gobernabilidad, la que no dio Ossandón bajo punto de vista alguno, fue un desastre. Y lo digo con mucha tristeza porque yo me sentía una persona que lo respetaba a él mucho como persona, pero lo conocí como presidente y es un verdadero dictadorcillo".