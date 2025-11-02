Hombre de 62 años fue hallado muerto y amarrado en su casa en Quilicura

Un hombre de 62 años fue asesinado la noche de este sábado en el patio de su casa en el sector de Lo Cruzat, en la capitalina comuna Quilicura: fue hallado con diversas lesiones en el cuerpo, además de amarrado de pies y manos.

"Lo que se investiga es un delito de robo con homicidio, que habría ocurrido en un domicilio particular, en la comuna de Quilicura", detalló el fiscal Javier Mayer, de la Fiscalía Regional Metropolitana de Santiago Centro Norte.

Fue un familiar quien, al encontrar el cuerpo de este hombre de nacionalidad chilena, de 62 años, e identificado con las iniciales J.P.P.M., notificó a Carabineros. Hasta el lugar llegó personal de la 49° Comisaría de Quilicura.

"Se encuentra una persona fallecida, con lesiones que denotan la intervención de terceros", subrayó el persecutor, que de todas maneras afirmó que la causa de muerte no es clara y que en el lugar no se encontró evidencia balística.

"Según los primeros antecedentes, individuos habrían ingresado al inmueble y sustraído el vehículo de la víctima", agregó el fiscal, que también dio cuenta que los antisociales se habrían llevados otras especies del lugar.

Posteriormente, Carabineros confirmó la recuperación del auto de la víctima -que era conductor del Transantiago- en el sector de Isla de Maipo.