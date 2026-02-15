Hombre en situación de calle murió apuñalado en la Rotonda Rodrigo de Araya

Un hombre de 43 años fue asesinado este domingo en la vía pública, en la Rotonda Rodrigo de Araya, ubicada en el límite de las comunas de Macul y Ñuñoa.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima era una persona en situación de calle que -por razones que se investigan-, fue atacada durante la noche y resultó con múltiples heridas cortopunzantes en todo el cuerpo. Al momento del hecho, se encontraba acompañada por otras personas, quienes actualmente son buscadas por la PDI.

El inspector Mauricio Ayora, de la Brigada de Homicidios, informó que el examen externo del cadáver confirmó lesiones atribuibles a la acción de terceros, y señaló que la PDI realizó "trabajo en el sitio del suceso, levantamiento de cámaras, análisis" y otras "diligencias para dar con la identidad del autor de los hechos".