Tópicos: País | Policial | Homicidios

Hombre fue asesinado a balazos en casino clandestino de La Pintana

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Según las primeras informaciones, la víctima ingresó al inmueble con otras personas con el objetivo de robar, recibiendo al menos cinco disparos.

 ATON (referencial)

La PDI se encuentra en etapa preliminar de la investigación, recabando evidencia balística, gráfica y testimonial para establecer la dinámica de los hechos.

Un hombre fue asesinado a disparos al interior de un casino clandestino de la capitalina comuna de La Pintana, delito registrado durante la madrugada de este viernes.

Según la información policial, este hecho, ocurrido calle Violeta Parra, se dio cuando la víctima habría entrado al inmueble con otras personas, aparentemente con el objetivo de robar, y al interior habría sido baleada en al menos cinco ocasiones.

Aún se desconoce si los disparos fueron efectuados por sus compañeros de delito o por el dueño de casa, un ciudadano chino que hasta ahora se encuentra en calidad de testigo.

"En este momento nos encontramos en una etapa muy preliminar de la investigación, aún el equipo investigativo se encuentra recogiendo evidencia balística, evidencia gráfica y evidencia testimonial, a objeto de establecer la dinámica del hecho y la circunstancias en que habría resultado fallecido este sujeto", informó el comisario Ángel Jaque.

El funcionario policial también detalló que, "al interior del lugar donde ocurrieron los hechos, existe aproximadamente 20 máquinas tragamonedas" y que se está trabajando para establecer si estas "máquinas eran destinadas a prestar servicios a personas que venían desde afuera".

La investigación del hecho quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI.

