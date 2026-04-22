Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago14.9°
Humedad62%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Hombre fue asesinado a balazos en Quilicura

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La víctima recibió al menos ocho disparos.

Hombre fue asesinado a balazos en Quilicura
 ATON (referencial)

El hecho es investigado por equipos especializados de la PDI.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un hombre fue asesinado a tiros en la esquina de calle San Luis con Cerro Blanco, en la comuna de Quilicura.

Según información preliminar, la víctima -de nacionalidad extranjera- fue abordada en la vía pública por al menos dos sujetos, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones.

"Se produjo el hallazgo de un cadáver de sexo masculino en condición N.N., solicitando la Fiscalía ECOH que la Brigada de Homicidios Centro Norte realizara las diligencias investigativas", informó el comisario Danilo Sepúlveda de la PDI.

"Nos encontramos trabajando junto al Laboratorio de Criminalística y el Departamento de Medicina Criminalística, realizando el examen externo del cuerpo, constatando que mantiene múltiples heridas por proyectil balístico en la región del cráneo y tórax", detalló el detective de a Brigada de Homicidios Centro Norte.

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI para realizar los peritajes en el lugar a fin de dar identificar a los atacantes, que huyeron tras perpetrar el crimen.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada