Hombre fue asesinado a balazos en Quilicura

Un hombre fue asesinado a tiros en la esquina de calle San Luis con Cerro Blanco, en la comuna de Quilicura.

Según información preliminar, la víctima -de nacionalidad extranjera- fue abordada en la vía pública por al menos dos sujetos, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones.

"Se produjo el hallazgo de un cadáver de sexo masculino en condición N.N., solicitando la Fiscalía ECOH que la Brigada de Homicidios Centro Norte realizara las diligencias investigativas", informó el comisario Danilo Sepúlveda de la PDI.

"Nos encontramos trabajando junto al Laboratorio de Criminalística y el Departamento de Medicina Criminalística, realizando el examen externo del cuerpo, constatando que mantiene múltiples heridas por proyectil balístico en la región del cráneo y tórax", detalló el detective de a Brigada de Homicidios Centro Norte.

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI para realizar los peritajes en el lugar a fin de dar identificar a los atacantes, que huyeron tras perpetrar el crimen.