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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Hombre fue asesinado a tiros al interior de su vehículo en Puente Alto

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La víctima fue abordada por dos sujetos que le dispararon en al menos 30 oportunidades.

Hombre fue asesinado a tiros al interior de su vehículo en Puente Alto
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Un hombre chileno, de 30 años, fue asesinado al interior de su vehículo en la esquina de Pasaje Estación Selva Oscura con Lagunillas, en la comuna de Puente Alto: recibió al menos 30 disparos.

De acuerdo con información preliminar, la víctima -que contaba con antecedentes por delitos de robos y amenazas- fue abordada por dos sujetos cuando se retiraba de visitar a familiares. De esa forma, fue atacada cuando se encontraba a bordo de su auto Chevrolet Spark de color negro.

"La víctima se encontraba al interior de un vehículo, instante en que dos sujetos, premunidos con armas de fuego, van directamente hacia él y proceden a dispararle. Después se van, se dan a la fuga. Hay bastante evidencia balística en el sector, más de una treintena de vainillas", detalló el subprefecto Robert Briones, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.

El Ministerio Público instruyó a la BH de la PDI para realizar las diligencias investigativas y dar con el paradero de los atacantes.

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