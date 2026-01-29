Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Hombre fue asesinado a tiros en plena Vega Central

Publicado:
| Periodista Radio: Bryan Gálvez
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Se presume que la víctima, un chileno de 54 años, sostuvo un altercado con otro individuo previo al crimen.

ECOH (X)
 ECOH (X)

De acuerdo con la Fiscalía, este hombre fue "perseguido por su victimario".

Un hombre chileno de 54 años fue asesinado a tiros la noche de este jueves en plena Vega Central, en momentos en que el mercado de Recoleta mantenía un alto flujo de trabajadores.

Según los primeros antecedentes, la víctima sostuvo un altercado con otro individuo previo al crimen, ocurrido en la esquina de Antonia López de Bello con Avenida La Paz.

En medio de su despliegue en el sitio del suceso, el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía publicó en X que este hombre "era perseguido por su victimario".

Personal de la Brigada de Homicidios de la PDI también se encuentra realizando las primeras diligencias en el lugar de los hechos.

