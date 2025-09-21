Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago16.0°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Homicidios

Hombre fue asesinado a tiros en Puente Alto

Publicado:
| Periodista Radio: Pablo Rivera
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El crimen ocurrió en la esquina entre el pasaje Chiguayante y La Lechería, ubicada en el sector de Bajos de Mena.

Se investiga si el hecho se vincula a la denuncia que hicieron dos personas en el Cesfam Luis Silva Henríquez, que también resultaron baleadas.

Hombre fue asesinado a tiros en Puente Alto
 @ECOH_FiscaliaRM (X)

El equipo ECOH de la Fiscalía indaga lo ocurrido con el OS9 y Labocar de Carabineros.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un hombre fue asesinado a tiros en el sector Bajos de Mena, ubicado en la comuna capitalina de Puente Alto. 

De forma preliminar, el hecho ocurrió en la esquina entre el pasaje Chiguayante y La Lechería, donde vecinos escucharon una serie de disparos y dieron aviso a Carabineros. 

Al llegar al lugar, los uniformados hallaron el cuerpo baleado de la víctima.

El fiscal Esteban Silva, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), detalló que "se han recuperado algunas imágenes que permiten reconstruir en parte lo que habría ocurrido. Hasta el momento la víctima permanece como NN y se están realizando las primeras diligencias, entrevistando vecinos y levantando cámaras en el sector para poder determinar efectivamente por qué la víctima se encontraba en este en este lugar".

"No hay antecedentes de riña, sí hay evidencia balística, se han recogido al menos cinco casquillos. A esta persona, al parecer, la venían siguiendo y luego la agreden con arma de fuego", sostuvo.

En paralelo, dos hombres llegaron al Cesfam Luis Silva Henríquez -ubicado cerca del crimen- con heridas de bala; uno en el muslo y el otro en el pie. 

Los aludidos denunciaron que se encontraban compartiendo junto a otras personas cuando un sujeto a rostro cubierto percutó un número indeterminado de disparos contra ellos. 

El equipo ECOH de la Fiscalía y el OS9 y Labocar de Carabineros investiga el hecho e indaga si dicha denuncia está vinculada al asesinato ocurrido.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada