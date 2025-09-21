Hombre fue asesinado a tiros en Puente Alto

Un hombre fue asesinado a tiros en el sector Bajos de Mena, ubicado en la comuna capitalina de Puente Alto.

De forma preliminar, el hecho ocurrió en la esquina entre el pasaje Chiguayante y La Lechería, donde vecinos escucharon una serie de disparos y dieron aviso a Carabineros.

Al llegar al lugar, los uniformados hallaron el cuerpo baleado de la víctima.

El fiscal Esteban Silva, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), detalló que "se han recuperado algunas imágenes que permiten reconstruir en parte lo que habría ocurrido. Hasta el momento la víctima permanece como NN y se están realizando las primeras diligencias, entrevistando vecinos y levantando cámaras en el sector para poder determinar efectivamente por qué la víctima se encontraba en este en este lugar".

"No hay antecedentes de riña, sí hay evidencia balística, se han recogido al menos cinco casquillos. A esta persona, al parecer, la venían siguiendo y luego la agreden con arma de fuego", sostuvo.

En paralelo, dos hombres llegaron al Cesfam Luis Silva Henríquez -ubicado cerca del crimen- con heridas de bala; uno en el muslo y el otro en el pie.

Los aludidos denunciaron que se encontraban compartiendo junto a otras personas cuando un sujeto a rostro cubierto percutó un número indeterminado de disparos contra ellos.

El equipo ECOH de la Fiscalía y el OS9 y Labocar de Carabineros investiga el hecho e indaga si dicha denuncia está vinculada al asesinato ocurrido.