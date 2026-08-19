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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Hombre fue asesinado en la Autopista Costanera Norte

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Un hombre fue asesinado este miércoles en la Autopista Costanera Norte, en dirección al oriente, a la altura de Petersen.

En un primer momento el hecho se reportó como un atropello, pues la víctima fatal fue encontrada con una bicicleta a su costado, en la carretera.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones está realizando diligencias en el sitio del suceso, y preliminarmente se informa sobre la detención del presunto autor material del crimen.

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