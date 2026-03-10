Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Hombre fue asesinado en Quilicura: Investigan posible crimen por encargo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La víctima recibió al menos siete impactos de bala, percutados por dos sujetos que llegaron al lugar en una motocicleta.

Como un crimen por encargo se investiga un homicidio registrado durante la noche de este lunes en el sector Valle de la Luna de la comuna de Quilicura.

De acuerdo a información preliminar, el hecho ocurrió cuando el hombre de 43 años se encontraba en su vehículo afuera de su domicilio, lugar hasta donde llegaron dos hombres en una motocicleta, quienes percutaron al menos siete disparos en su contra.

El fiscal Francisco Lanas comentó que "en el trabajo del sitio del suceso se pudo establecer que esta persona fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, realizando disparos a corta distancia, los cuales le causaron la muerte antes del ingreso al SAPU".

Por el momento no hay detenidos por este hecho.

