Hombre fue asesinado tras recibir disparo en un complejo deportivo de La Pintana

Un hombre perdió la vida tras ser atacado con un arma de fuego en las inmediaciones del complejo deportivo San Rafael, en la comuna de La Pintana.

Según información policial, la víctima recibió un disparo en la zona torácica y, tras el ataque, fue trasladada por desconocidos hasta el Hospital Padre Hurtado de San Ramón.

Sin embargo, tras dejar al herido en el centro asistencial, los individuos se dieron a la fuga sin entregar información sobre lo ocurrido ni identificarse ante el personal de salud.

A pesar de los esfuerzos médicos realizados, se confirmó el fallecimiento del hombre debido a la gravedad de su lesión.

"Este sujeto ingresó fallecido al lugar, por lo cual instruí concurrencia de personal de OS-9 y Labocar de Carabineros, quienes se encuentran trabajando tanto en el hospital en diligencias propias de su especialidad y también concurrencia al sitio del suceso", informó el fiscal Claudio Alarcón, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

Las primeras diligencias incluyeron el testimonio de la hermana del fallecido, quien confirmó que la víctima había salido de su hogar con destino al recinto deportivo donde ocurrió el disparo.