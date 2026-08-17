Hombre fue hallado muerto en la pieza que arrendaba: su familia sospecha homicidio

La Policía de Investigaciones indaga el presunto homicidio de un hombre de 30 años, que fue hallado muerto por su tía en su domicilio en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, la víctima, quien se desempeñaba como terapeuta ocupacional, arrendaba una pieza ubicada en el segundo piso de un inmueble, donde fue encontrado muerto luego que no contestara las llamadas de su madre por, al menos, tres días.

La mujer contactó a una tía del fallecido, quien llegó hasta la vivienda para saber cómo estaba, sin embargo, lo encontró sin signos vitales.

La familiar relató a Cooperativa: "Me pidieron que viniera a ver si estaba enfermo o le pasaba algo, y al llegar acá le pregunté a un joven, que es de una barbería, por la dueña (del inmueble). Ella vino conmigo, le insistí que fuéramos y le dije: 'vamos a ver qué es lo que encontramos, lo que encontremos es válido". Pero nunca pensé encontrarme con esta sorpresa".

Asimismo, señaló que hace aproximadamente un mes el hombre acogió a un amigo de la Región de Valparaíso, de quien sospechan como presunto autor del homicidio, ya que lo acusan de llevarse el vehículo de la víctima, dinero en efectivo e incluso su celular.

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía instruyó a la Brigada de Homicidios de la PDI para realizar las diligencias y confirmar el motivo del deceso del hombre.