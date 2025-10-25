Hombre haitiano murió baleado tras resistirse al robo de su vehículo en Estación Central

Un hombre de nacionalidad haitiana, de 49 años y en situación migratoria irregular, murió la noche de este viernes tras recibir un disparo durante un intento de robo en la comuna de Estación Central.

La víctima se encontraba al interior de su vehículo en calle El Lingue, a la altura del número 271, cuando fue abordada por desconocidos que intentaron sustraer el automóvil. Al resistirse al asalto, uno de los atacantes le disparó en el abdomen.

El hombre fue trasladado por familiares hasta el Hospital del Profesor, donde falleció producto de la gravedad de sus heridas.