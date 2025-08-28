Hombre murió acribillado dentro de un minimarket en el Barrio Yungay

Un hombre murió la noche del miércoles, al interior de un minimarket en el Barrio Yungay, en la comuna de Santiago, tras ser objeto de un ataque a disparos.

Según el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, la víctima es de nacionalidad colombiana y tenía domicilio en Chile hace años.

El tiroteo ocurrió en un almacén de calle San Pablo, donde el atacante disparó en al menos cuatro oportunidades.

"Lo que sabemos hasta ahora, por las declaraciones de algunos testigos y videos que se han podido recabar, es que un sujeto llega a pie, se para frente al minimarket donde está la persona que fallece, y le dispara directamente a él, que se desploma al interior del local comercial", indicó la fiscal ECOH Lucía Valdivia.