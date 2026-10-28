Homicidio de guardia en Valparaíso: sospechoso suma 44 detenciones

Un guardia de seguridad de un mall chino murió tras ser apuñalado durante un intento de robo la noche del martes en el centro de Valparaíso.

El hecho ocurrió a pocos metros del Congreso Nacional, en el local Casi Todo, ubicado en las inmediaciones del pasaje Quillota con avenida Argentina.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima intentó frustrar el asalto y persiguió a los delincuentes mientras escapaban del establecimiento.

En ese contexto, los sujetos lo apuñalaron en la vía pública para luego darse a la fuga.

Pese a la atención de emergencia y a las maniobras de reanimación en el lugar, el trabajador falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Detención del sospechoso e investigación en curso

Tras el ataque, la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 3ª Comisaría Norte de Carabineros revisó las cámaras de seguridad para identificar las vestimentas del agresor. Los efectivos desplegaron intensos patrullajes focalizados por la comuna.

Cerca de las 23:35 horas, la policía ubicó a un individuo con características coincidentes cerca del Mercado Cardonal, en calles Chacabuco con Rawson, y lo arrestaron por su presunta responsabilidad en el delito.

El imputado fue identificado con las iniciales A.O.P.V., chileno de 31 años, quien registraba una orden de detención vigente por amenazas simples del año 2023.

Una testigo reconoció al individuo mediante un peritaje fotográfico.

El mayor Hernán Díaz, de la 3ª Comisaría Norte, detalló que el sospechoso "mantenía 43 detenciones por delitos de mayor connotación social y, a su vez, una orden de detención vigente, por lo que hoy es puesto a disposición de tribunales".

El Ministerio Público derivó los peritajes del sitio del suceso a la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI).