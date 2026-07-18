Investigan hallazgo de cadáver con múltiples disparos en Puente Alto

Un hombre de entre 20 y 25 años fue encontrado muerto con múltiples impactos de bala la noche de este sábado en un sector rural de la comuna de Puente Alto.

El hallazgo se produjo específicamente en el área de Las Vizcachas, donde personal especializado de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) realizan peritajes para establecer la identidad del fallecido y la dinámica del ataque.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la gran cantidad de evidencia balística presente en el sitio del suceso sugiere que el homicidio se perpetró en el mismo lugar del hallazgo.

Al respecto, el fiscal Ernesto González, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), confirmó que la víctima "es un hombre, aproximadamente de edad entre 20 a 25 años, joven, con diversos impactos balísticos en el cuerpo y que se encontraba fallecido".

La investigación se centra ahora en dos ejes principales: identificar científicamente a la víctima y determinar quiénes están detrás del crimen.

La Brigada de Homicidios de la PDI trabaja en el levantamiento de rastros y pruebas biológicas en el perímetro rural.