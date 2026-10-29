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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Joven murió tras ataque a balazos desde un vehículo en Estación Central

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Familiares lo llevaron a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades investigan la dinámica del ataque, sin descartar un ajuste de cuentas.

Joven murió tras ataque a balazos desde un vehículo en Estación Central
 Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios RM
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Un joven de aproximadamente 25 años murió durante la madrugada de este jueves tras recibir disparos en la comuna de Estación Central.

El incidente ocurrió en la intersección de Hermanos Carrera con Pasaje 18, donde la víctima fue encontrada con heridas de bala y trasladada por sus familiares hasta un recinto asistencial.

"Se recibió un comunicado por parte de Carabineros indicando que se encontraba una persona lesionada por impactos balísticos que fue trasladada por familiares a un recinto asistencial, donde posteriormente falleció debido a estos impactos", confirmó la fiscal Patricia Fuentes, integrante del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público.

Según información preliminar, la víctima fue atacada desde un vehículo en movimiento.

En primera instancia, el caso fue investigado como un homicidio frustrado; sin embargo, tras confirmarse el deceso, las diligencias se orientaron a esclarecer el homicidio.

Por ahora, se desconoce el motivo del ataque. Entre las hipótesis se encuentra un posible ajuste de cuentas.

La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias para esclarecer el caso.

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