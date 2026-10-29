Joven murió tras ataque a balazos desde un vehículo en Estación Central

Un joven de aproximadamente 25 años murió durante la madrugada de este jueves tras recibir disparos en la comuna de Estación Central.

El incidente ocurrió en la intersección de Hermanos Carrera con Pasaje 18, donde la víctima fue encontrada con heridas de bala y trasladada por sus familiares hasta un recinto asistencial.

"Se recibió un comunicado por parte de Carabineros indicando que se encontraba una persona lesionada por impactos balísticos que fue trasladada por familiares a un recinto asistencial, donde posteriormente falleció debido a estos impactos", confirmó la fiscal Patricia Fuentes, integrante del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público.

Según información preliminar, la víctima fue atacada desde un vehículo en movimiento.

En primera instancia, el caso fue investigado como un homicidio frustrado; sin embargo, tras confirmarse el deceso, las diligencias se orientaron a esclarecer el homicidio.

Por ahora, se desconoce el motivo del ataque. Entre las hipótesis se encuentra un posible ajuste de cuentas.

La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias para esclarecer el caso.