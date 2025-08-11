Mujer fue asesinada con un disparo en el rostro en la puerta de su casa

En la mañana de este lunes fue encontrado el cuerpo de una mujer de 62 años, en el Pajase Diamante, cercano a Américo Vespucio, en la comuna de Conchalí, quien fue víctima de un homicidio.

Según los antecedentes preliminares, el crimen habría ocurrido cerca de las 22:00 horas de anoche. La víctima estaba al interior de su vivienda cuando un sujeto desconocido efectuó una ráfaga de al menos seis disparos desde el exterior.

Uno de los proyectiles impactó directamente en el rostro de la mujer, causándole la muerte de manera instantánea.

A pesar del estruendo, los vecinos del sector no realizaron denuncias, presuntamente por temor, y optaron por resguardarse en sus domicilios. No fue sino hasta la mañana siguiente que, al salir, se encontraron con el cuerpo de la mujer en la puerta de su casa.

Personal de Carabineros fue el primero en llegar al lugar para resguardar el sitio del suceso. Posteriormente, el procedimiento fue tomado por la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes ya se encuentran realizando las pericias correspondientes para dar con el paradero del o los responsables del asesinato.

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas por este hecho.